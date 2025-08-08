Yurt Genelinde Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde, 7 ilde termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde en yüksek sıcaklık 42,6 derece olarak kaydedildi.

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.

Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
