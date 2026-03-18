Haberler

Yurt dışından gelen öğrenciler, Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilere yönelik organize edilen geziye katılanlar, çarşı merkezindeki tarihi mekanları gezip, şehrin zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından organize edilen gezi programı kapsamında, üniversite bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Bitlis çarşı merkezindeki tarihi mekanları ziyaret etti. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Gazi Bey Camisi'nden başlayan rota doğrultusunda Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi gibi önemli tarihi yapıları gezdi. Öğrenciler ziyaretleri sırasında kentin tarihi ve kültürel geçmişi hakkında detaylı bilgi alıp, Bitlis'in zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi boyunca öğrencilere rehberlik eden Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilisi Metin Akşit, programın öğrenciler üzerinde olumlu izlenim bıraktığını belirterek, "Bugün Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öncelikle Bitlis'in kültür varlıklarını tanıttık. Gazi Bey Camisi'nden başlayarak Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi'ni kapsayan bir rota ile öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel dokusunu aktardık. Ardından şu an bulunduğumuz Hazo Han'da öğrencilerimizi ağırladık" dedi. Program sonunda öğrenciler, Bitlis'in tarihi atmosferinden ve kentte yaşayanların misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Konserinde açtığı bayrak olay oldu!
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi