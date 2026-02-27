Haberler

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görev alacak öğretmen ve okutmanlar için gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavının sonuçlarını duyurdu. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınavlara katılma hakkı kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı"nın sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat'ta e-Sınav olarak gerçekleştirilen "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı" sonuçları erişime açıldı.

Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak.

Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışında görevlendirilecek.

Sonuçlara, "https://yyegm.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

