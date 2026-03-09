Haberler

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 298 kişinin ABD'ye gitmesini sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 298 kişinin ABD'ye gitmesini sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü göçmen kaçakçılığı soruşturmasında, sanal medyada reklam yaparak oturma izni ve iş vaadiyle 298 kişiyi ABD'ye gönderen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışında oturma izni ve iş imkanı vaadiyle sanal medyadan reklamlar yapıp, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para aldığı 298 kişinin ABD'ye gittiği belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında şüphelilerin para aldığı kişileri yasa dışı yollarla ABD'ye gönderdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin kimliği belirlenirken, elde edilen MASAK raporlarında şüphelilere para göndererek yasa dışı yollarla ABD'ye gittiği belirlenen 298 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin ABD makamlarınca tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, Türkiye'de bulunan İ.K., E.S., M.S. ve D.C.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
