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KİK-SGK Protokolü: Yurt Dışı İlaç Tedarikinde Dijital Dönem

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Kamu İhale Kurumu ile SGK arasında imzalanan protokolle, yurt dışından beşeri tıbbi ürün ve hizmet alımları EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülecek. Dinamik alım sistemiyle hayati ilaçların hızlı, şeffaf ve güvenli tedariki sağlanacak.

Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yurt dışından yapılacak beşeri tıbbi ürün ve bunlara ilişkin hizmet alımlarının elektronik ortamda yürütülmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile KİK Başkanı Hamdi Güleç tarafından imza altına alındı.

Protokolle yurt dışından beşeri tıbbi ürün alımları ve bu ürünlerin temin işlemlerine yönelik hizmet alımlarında şu kolaylıklar sağlanacak:

"İlan ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve yayımlanması, teyit, bildirim ve tebligat işlemleri, doğrudan temin, elektronik ihale ve elektronik eksiltme adımları, dinamik alım sistemi ve ilerleyen süreçte geliştirilecek yeni modüller, doğrudan EKAP altyapısı üzerinden SGK'nin kullanımına sunulacak."

Hayati ilaçlarda hızlı ve güvenli tedarik sağlanacak

Açıklamada, özellikle kritik tedavilerde yurt dışından temin edilen ilaçlara yönelik zaman duyarlılığı nedeniyle, dinamik alım sisteminin protokolün odak noktasını oluşturduğunun altı çizilerek sisteme ilişkin şunlar kaydedildi:

"Tedarikçi ön yeterlilik başvuruları ve yeterlilik değerlendirmeleri EKAP üzerinden tamamen dijital ortamda sonuçlandırılacak. Bürokratik işlem süreleri en aza indirilerek zaman kaybının önüne geçilecek. Tedarik zincirinde tam izlenebilirlik, şeffaflık ve güvenlik sağlanacak."

Gerçekleştirilen stratejik işbirliğiyle, kamu alımlarında dijital dönüşüm vizyonu güçlendirilirken, tıbbi ürünlerin, ihtiyaç sahiplerine, tedavilerini aksatmayacak hızda, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasına doğrudan katkı sunulacak.

Kaynak: AA
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