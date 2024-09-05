Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yangında zarar gören esnafı ziyaret etti
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, dün çıkan yangında hasar gören iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti ve incelemelerde bulundu.
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Aksu, Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'nde dün çıkan yangında iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi.
Esnafa geçmiş olsun dileğini ileten Aksu, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
Adana'da dün kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın iş yerlerinde hasara yol açmıştı.