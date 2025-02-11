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Yüreğir Kaymakamı Emniyet Çalışanlarını Ödüllendirdi

Yüreğir Kaymakamı Emniyet Çalışanlarını Ödüllendirdi
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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bazı personele başarı belgesi vererek, ele geçirilen silahların ardından emniyet çalışanlarını tebrik etti.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı personele başarı belgesi verdi.

Aksu, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tabanca ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirmesinde görev alan polisleri makamında kabul etti.

Aksu, üstün gayretlerinden dolayı emniyet çalışanlarını tebrik ederek başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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