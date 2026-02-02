Bilim Yunusemre, Ara Tatilde Binlerce Öğrenciyi Ağırladı

(MANİSA) - Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, ocak ayı ve ara tatil boyunca düzenlediği eğitimler, atölyeler ve söyleşilerle yaklaşık 7 bin öğrenciyi ve veliyi ağırladı.

Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, ara tatilde düzenlediği renkli ve öğretici etkinliklerle çocuklara bilim dolu bir ay yaşattı. Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen birçok farklı programa yoğun ilgi gösterilirken; merkez 6 bin 789 katılımcıyı ağırladı.

Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için özel olarak hazırlanan tatil programına 2 bin 466 öğrenci katıldı. Deneyler, atölye çalışmaları ve uygulamalı eğitimlerle çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Merkezde düzenlenen bir diğer önemli etkinlik ise TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilen Kış Akademisi eğitimleri oldu. Biyoloji, fizik, matematik, teknoloji ve astronomi alanlarında verilen eğitimlere 120 öğrenci katılarak bilimsel çalışmalara katıldı.

Yaratıcılığı ve üretkenliği desteklemek amacıyla yürütülen Tasarım Atölyesi uzun dönem eğitim programı kapsamında ise 23 öğrenci düzenli eğitim aldı. Teknolojiye ilgi duyan gençler için düzenlenen TEKNOFEST Takımları eğitimlerine 80 öğrenci katılım göstererek projelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Aile katılımını teşvik eden "Veli–Çocuk Etkinlikleri" de yoğun ilgi gördü. Etkinliklere 60 veli ve öğrenci eğitimlere birlikte katılarak keyifli ve öğretici zaman geçirdi.

AyrTÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında da Doç. Dr. Ali Murat ATEŞ öğrenciler ile bir araya geldi. Bilim Merkezi randevu sistemiyle okul ve eğitim kurumlarından öğrencileri merkezde ağırlayarak ve köy okullarını ziyaret ederek öğrencileri bilimle buluşturdu.