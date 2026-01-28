Haberler

Aydın'da Yunus Timleri'nden vefat eden mesai arkadaşlarının oğluna doğum günü sürprizi

Aydın'da Yunus Timleri, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ersin Cıstak'ın 13 yaşına giren oğlu Enes'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Polisler, Enes'i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekipleri, Cıstak'ın oğlunu evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Polisler, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Enes Cıstak ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Polis memuru Ersin Cıstak, 28 Temmuz 2025'te izinli olarak gittiği Denizli'deki ailesinin yanında bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
