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Yunus Emre Türbesi'nde 70 Alıç Fidanı Dikildi

Yunus Emre Türbesi'nde 70 Alıç Fidanı Dikildi
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Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre Türbesi çevresine sembolik anlam taşıyan 70 alıç fidanı dikildi. Fidan dikim törenine yerel yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Türbesi çevresine 70 alıç fidanı dikildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alıç fidanlarının Yunus Emre'nin için sembolik bir anlam taşıdığı belirtildi.

Fidan dikim töreninde, yapılan konuşmaların ardından dua edildiği ve fidanların toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Törene, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Müftüsü Muharrem Gül, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile öğrencilerin de katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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