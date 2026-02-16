Haberler

Yunus Emre Enstitüsü ile Moğolistan Devlet Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı

Yunus Emre Enstitüsü ile Moğolistan Devlet Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı
Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü ile Moğolistan Devlet Üniversitesi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile 'Ulanbatur Yunus Emre Türk Kültür Merkezi' kurulacak. Merkez aracılığıyla Türk kültürü sergiler, konserler ve akademik etkinliklerle tanıtılacak.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Moğolistan Devlet Üniversitesi arasında kültürel ve akademik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan Devlet Üniversitesi ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında üniversite bünyesinde faaliyet gösterecek "Ulanbatur Yunus Emre Türk Kültür Merkezi"nin hayata geçirileceği bildirildi.

Açıklamada, merkez bünyesinde düzenlenecek sergiler, konserler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları, atölye çalışmaları ve akademik söyleşiler aracılığıyla Türkiye'nin köklü sanat ve düşünce birikiminin Moğol kültürüyle buluşturulacağı aktarıldı.

Karşılıklı kültürel etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinliklerle toplumlar arasında kalıcı anlayış ve yakınlaşma zemini oluşturulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, programların yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmayarak daha geniş kitlelere ulaşmasının ve kamu diplomasisine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Merkez aracılığıyla Türkçe öğretiminin yanı sıra ortak akademik projeler ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Üniversite bünyesinde bulunan Türkoloji Bölümü'nün, gerçekleştirilecek faaliyetler için güçlü bir akademik altyapı oluşturması bekleniyor.

YEE'nin farklı kıtalarda uyguladığı "Tercihim Türkçe Projesi"nin, Türkoloji bölümünde öğrenim gören öğrenciler için yeni bir saha oluşturması ve proje kapsamında yürütülecek çalışmaların öğrencilerin uluslararası düzeyde akademik deneyim kazanmalarına katkı sağlaması öngörülüyor.

Öğrencilere sunulacak değişim programları ve burs imkanları ile iki ülke gençleri arasında kalıcı bağların tesis edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
