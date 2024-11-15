Yunus Emre Enstitüsü Tiran'da Necip Fazıl Söyleşisi Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından "Gelenekten Geleceğe Nesiller Arasında Necip Fazıl" konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinlik, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 13 Kasım'da başlayan ve 17 Kasım'a kadar sürecek 27'nci Kitap Fuarı kapsamında YEE Tiran'da gerçekleşti.

YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin dünyadaki aktiviteleri hakkında bilgilendirerek, "Temel çalışma alanımız aslında Türkçe'nin öğretilmesi ve Türk kültürünün, tarihinin, edebiyatının layıkıyla dünyaya tanıtılmasıdır." dedi.

Büyük Doğu Yayınları yöneticisi Emrah Kısakürek de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek'in Türkiye'nin önde gelen yazarlarından biri olduğunu belirterek, çok önemli eserlerinden 4'ünün Arnavutluk'taki Fan Noli Yayınevi tarafından Arnavutçaya tercüme edildiğini hatırlattı.

Arnavutluk'taki gençlerle ve Türkçe öğrenenlerle sohbet etmeyi büyük bir şans olarak nitelendiren Kısakürek, "Bu vesileyle onların sorularına cevap vermek ve Necip Fazıl'ı daha iyi anlatmak için çok iyi bir fırsat." diye konuştu.