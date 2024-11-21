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Yunus Emre Enstitüsü'nden Bosna Hersek'e Yardım Etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü'nden Bosna Hersek'e Yardım Etkinliği
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Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'teki sel felaketinden etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla 'Şiir ve Sevdalinka Gecesi' etkinliği düzenledi. Elde edilen gelir, sel mağdurlarına yardım için kullanılacak.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen bölgelere yardım için "Şiir ve Sevdalinka Gecesi" gerçekleştirdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen etkinlik Bosna Hersek, Türkiye ve Sırbistan'dan şairleri bir araya getirirken, elde edilecek gelirin selden etkilenen bölgeler için kullanılacağı ifade edildi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki sel felaketine herkesin şahit olduğunu belirterek, düzenlenecek etkinliklerle bölgedeki insanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan şairlerden Bajro Perva da selden etkilenen yerlerdeki vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, YEE'ye etkinlik için teşekkür etti.

Zumber Muratovic ise kendi şiirini okuyarak, "Bu tarz etkinliklere daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Bu arada, Saraybosna'da YEE, Selçuklu Belediyesi ve Stari Grad Belediyesi işbirliğinde yardım konseri de düzenlendi.

Bosna Hersek'te çocuk şarkılarıyla tanınan Latif Mocevic'in konser verdiği etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı katıldı. Konserden elde edilen gelirle selden etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklar için Saraybosna gezisi düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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