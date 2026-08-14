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Yunus Emre Enstitüsü'ne Yeni Başkan: Prof. Dr. Selim Argun

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanlığına Prof. Dr. Selim Argun atandı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanlığına Prof. Dr. Selim Argun atandı.

YEE'nin NSosyal hesabında yapılan paylaşımda, "14 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı kararıyla Sayın Prof. Dr. Selim Argun, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına atanmıştır. Görev süresi boyunca Enstitümüze sunduğu değerli hizmetlerden dolayı Sayın Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'e teşekkür ediyor, bundan sonraki akademik çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Argun'a yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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