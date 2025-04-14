Yunnan'da Yangın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

KUNMİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir dükkanda çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin pazartesi günü yaptıkları açıklamaya göre yangın, Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'in Chenggong ilçesindeki bir dükkanda cumartesi günü saat 02.00 sularında başladı. İtfaiye ekipleri yangını saat 02.50'de kontrol altına almayı başardı.

Yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı.