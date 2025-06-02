Yunnan'da Şiddetli Yağışlar, Binlerce Kişiyi Olumsuz Etkiledi

Yunnan'da Şiddetli Yağışlar, Binlerce Kişiyi Olumsuz Etkiledi
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Çin'in Yunnan eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar, evler ve yolları etkileyen jeolojik afetlere yol açtı. Binlerce kişi tahliye edilirken 27 ev zarar gördü, 16 köprü yıkıldı ve çok sayıda yol kapandı.

KUNMİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı jeolojik afetlerde ev ve yollar hasara uğrarken binlerce bölge sakininin hayatı olumsuz etkilendi.

Pazar günü saat 20.00 itibarıyla Nujiang Lisu Özerk İli'ndeki 1.652 haneden 5.885 kişinin olumsuz etkilendiği şiddetli yağışlarda 27 ev zarar görürken, 16 köprü yıkıldı ya da hasar gördü. 97 noktada yollarda kesinti yaşanırken, bölgede manzarasının güzelliğiyle ünlü bir alan ve bir gezi platformu geçici olarak kapatıldı.

Saat 20.00 itibarıyla 1.797 kişinin acilen tahliye edildiği Nujiang'da şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirildi.

Öte yandan Diqing Tibet Özerk İli'nde toprak kaymaları ve seller nedeniyle çok sayıda yol kapanırken, yoğun sis ulaşımı daha da zorlaştırdı. Doğasının güzelliğiyle ünlü Meri Kar Dağı bölgesinde seller nedeniyle 300 turist tahliye edildi ve bölge geçici olarak kapatıldı.

Diqing yerel ulaşım yetkilileri, hasar gören yolların onarımı işçi ve makine sevk ederken, Deqen ilçesinde yerel itfaiye ekipleri mahsur kalan 138 kişiyi kurtardı ve 331 kişiyi güvenli bir yere tahliye etti.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde her iki ilde de daha fazla yağış beklendiği ve toprak kayması ve ani sel riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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