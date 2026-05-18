Haberler

Yunanistan Savunma Bakanı ve BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atina'da görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, BAE'li mevkidaşı Mezrui ile Atina'da bir araya gelerek savunma işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Taraflar, savunma inovasyonu için ortak niyet mektubu imzaladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek bin Fadıl el-Mezrui ile görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias ve Mezrui Atina'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği imkanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bakanlar görüşmede, savunma alanında inovasyonu geliştirmek amacıyla ortak niyet mektubu imzaladı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Mersin'de restorana pompalı tüfekli saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

17 yaşındaki saldırgan restoranı taradı: Ölü ve yaralılar var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Evleri bu hale getirdi; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Erdoğan, partimizin başındadır

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan partimizin başındadır"
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı