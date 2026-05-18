Yunanistan Savunma Bakanı ve BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atina'da görüştü

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek bin Fadıl el-Mezrui ile görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias ve Mezrui Atina'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği imkanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bakanlar görüşmede, savunma alanında inovasyonu geliştirmek amacıyla ortak niyet mektubu imzaladı.