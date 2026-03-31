Yunanistan'ın Türk turistlere yönelik ekspres vize uygulaması bir yıl daha sürecek

Yunanistan, Türk vatandaşlarına ve ailelerine Ege Adaları'nda sağlanan vize kolaylığını bir yıl daha uzattığını duyurdu. Ekspres vize uygulaması, 12 farklı adada geçerli olacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

Ekspres vize uygulamasının İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan ekspres vize uygulamasını Nisan 2024'te başlatmış, daha sonra uygulamanın geçerli olduğu ada sayısını önce 10'a, ardından 12'ye çıkarmıştı. Uygulama, Mart 2025'te de bir yıl süreyle uzatılmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
