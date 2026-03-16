Yunanistan sularında 2025'te 58 düzensiz göçmen öldü, 40 düzensiz göçmen kayboldu

Ege Mülteci Desteği STK tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 yılında Yunanistan sularında 28 deniz kazasında 58 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 40 kişi ise kayboldu.

Yunanistan sularında 2025'te 58 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 40 düzensiz göçmenin ise denizde kaybolduğu açıklandı.

Ege Mülteci Desteği (RSA) isimli Sivil Toplum Kuruluşu (STK), 2025'te Yunanistan sularında düzensiz göçmenlerin ölmesiyle sonuçlanan kazalara ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Yunanistan sularında 2025'te ölümle sonuçlanan 28 deniz kazası yaşandı. Bu kazaların 16'sında düzensiz göçmenleri taşıyan botlar tamamen battı.

Bu kazalarda 18'i kadın, 10'u çocuk toplam 58 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise denizde kayboldu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

