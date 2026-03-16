Yunanistan sularında 2025'te 58 düzensiz göçmen öldü, 40 düzensiz göçmen kayboldu
Ege Mülteci Desteği (RSA) isimli Sivil Toplum Kuruluşu (STK), 2025'te Yunanistan sularında düzensiz göçmenlerin ölmesiyle sonuçlanan kazalara ilişkin bir rapor yayımladı.
Rapora göre, Yunanistan sularında 2025'te ölümle sonuçlanan 28 deniz kazası yaşandı. Bu kazaların 16'sında düzensiz göçmenleri taşıyan botlar tamamen battı.
Bu kazalarda 18'i kadın, 10'u çocuk toplam 58 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise denizde kayboldu.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan