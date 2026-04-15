Yunanistan Dışişleri Bakanı Sudan'da meşru yerel aktörlere "planlı fonlar" sağlanmasını önerdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Sudan'daki meşru aktörlere öngörülebilir fonlar sağlanmasını önerdi ve bölgedeki insani durum için uluslararası desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Sudan'daki meşru yerel aktörlere "planlı ve öngörülebilir fonlar" sağlanmasını önerdi.

Yerapetritis, Berlin'de düzenlenen "3. Uluslararası Sudan Konferansı" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin Sudan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğine verdiği desteği dile getirdi.

Sudan'da tüm tarafları Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarına uymaya davet eden Yerapetritis, tüm aktörlerin bölgeden çekilmesini, insani yardım için güvenli geçiş koridorları oluşturulmasını, yerinden edilmiş kişilerin güvenli bölgelere organize bir şekilde döndürülmesini, Sudan'daki meşru yerel aktörlere "planlı ve öngörülebilir fonlar" sağlanmasını önerdi.

Yerapetritis, su, kanalizasyon, enerji, sağlık ve gıda güvenliğine ilişkin altyapının oluşturulmasının da gerekli olduğunu belirterek, bölgeden göç akınlarının engellenmesi için mültecileri misafir eden komşu ülkelerin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sudan'daki durumun uluslararası toplum ve insani değerler açısından bir küçük düşürme olduğunu aktaran Yerapetritis, "Sudan'daki kadınların ve çocukların seslerini duymalıyız. Avrupa Birliği'nin (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki insani yardım desteğine katkıda bulunmalıyız." diye konuştu.

Yerapetritis, Yunanistan'ın da bu çerçevede 1 milyon avroluk destekte bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
