Haberler

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Atina'da müze açmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP), 2027’nin ilk aylarında Atina’da bir müze açmaya hazırlanıyor. Müzede casusluk ekipmanları, tarihi istihbarat arşivleri ve şifreli belgeler sergilenecek; ziyaret ücretsiz olacak.

Yunanistan İstihbarat Teşkilatının (EYP) başkent Atina'da müze açmaya hazırlandığı belirtildi.

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin haberine göre, EYP 2027'nin ilk aylarında Atina'nın Aya Paraskevi semtinde bir müze açacak.

Müzede istihbarat süreçlerinde kullanılan mikro kameralar, kravatlara saklanmış casus mikrofonlar, mikrofilm aracılığıyla bilgi taşıma için yapılmış mekanizmalar, tarihteki kritik dönemlere ait istihbarat arşivleri, bulmaca şeklinde hazırlanmış şifreli bilgi kaynakları gibi birçok ürün ve belge sergilenecek.

Yunanistan vatandaşları müzeyi belirli bir prosedürü takiben ücretsiz ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler müzede, tarihteki önemli Yunan istihbaratçılar hakkında da bilgi edinebilecek. ???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı
'Mamak Şehitleriyle Yaşıyor' projesi, Şahit Belgeseli ile geleceğe iz bıraktı

Şahit Belgeseli geleceğe iz bıraktı
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

Herkesin fark beklediği maçta soğuk duş!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da

Golleriyle çok can yakacak! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da