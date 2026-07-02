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Selanik'in Vathilakko bölgesindeki makilik alanda yangın çıktı

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Yunanistan'ın Selanik kentindeki Vathilakko bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 44 yangın çıktı, 3'üne müdahale sürüyor.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Vathilakko bölgesinde bulunan makilik alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Selanik merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Vathilakko bölgesindeki makilik alanda yangın başladı.

Ekiplerce söz konusu yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ülke genelinde son 24 saatte tarım alanı, ormanlık alan ve makilik olmak üzere 44 farklı noktada da yangın çıktı.

Bu yangınlardan 41'i kısa zamanda kontrol altına alınırken, 3 yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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