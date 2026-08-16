Mani'de Şiddetli Sel: Büyük Hasar ve Yaralılar

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Mani ilinde dün meydana gelen selin bölgede büyük hasara yol açtığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, dün dönüm başına 140 ton yağış alan bölgede altyapı sistemleri büyük hasar gördü.

Yüze yakın araç sele kapılırken, itfaiyeye yardım için 50'nin üzerinde çağrı geldi.

Dün meydana gelen selde, çok sayıda ev ve iş yeri hasar almış, şiddetli yağış yol ve köprülere zarar vermişti.

Çok sayıda insan geceyi geçirmek üzere selden zarar görmeyen komşu bölgelerdeki spor salonlarında misafir edilmişti.

İtilo köyünde otomobilinin içinde bir kadın ise yıldırım çarpması sonucu yaralanmıştı.

Kaynak: AA