Yunanistan'ın Korfu Adası Cezaevinde Mahkumlar Eylem Başlattı

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndaki cezaevinde mahkumlar, cezaevi koşullarına tepki göstermek amacıyla eylem başlattı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, bazı mahkumlar, cezaevinde yapılan hücre aramalarına ve genel koşullara tepki göstererek yatakları ve çeşitli eşyaları ateşe verdi.

Cezaevinin Z bloğunda yoğunlaşan eylemleri kontrol altına almak için Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) bağlı müzakere ekipleri cezaevine sevk edildi.

Cezaevi yönetimi ve yetkililer, olayların yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alırken şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya firar girişimi yaşanmadı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cezaevi koşullarına ilişkin mahkumların taleplerini değerlendirmeye aldı.