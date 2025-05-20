Yunanistan'ın Ana Muhalefeti PASOK'tan Gazze'ye Destek Çağrısı

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ortak yaptığı ve İsrail yönetiminin Gazze'ye saldırılarını derhal durdurması çağrısının bölgede gelişmekte olan insani krize karşı doğal ve gerekli bir tepki olduğunu açıkladı.

PASOK'un Dış Politikadan Sorumlu Temsilcisi Dimitris Mancos tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler için "(Yaşananlar) uluslararası toplumun ilgisizliğinin ve riyakarlığının kalın perdesi arkasına saklanamaz." ifadesini kullandı.

Mancos, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyon ve bombardımanlarının sona erdirilmesini ve insani yardımın bölgeye ulaştırılmasını istedi.

Yunan hükümetinin sessizlik politikasını terk etmesi ve Gazze'de yaşananları kınaması gerektiğini vurgulayan Mancos, "İngiltere, Fransa ve Kanada liderlerinin Gazze'de hüküm süren trajik durum hakkındaki ortak açıklaması bölgede gelişmekte olan insani krize karşı doğal ve gerekli bir tepkidir." ifadesini kullandı.

İngiltere, Fransa ve Kanada'dan dün yapılan ortak açıklamada, İsrail yönetimi Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırılarak, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız." ifadesi kullanılmıştı.