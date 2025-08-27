Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği'nden Gazze'deki Saldırıya Tepki

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği (EFE), Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında 5 basın mensubunun da bulunduğu 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ilk bombardımanın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri, kurtarma görevlileri ve gazetecilerin ikinci saldırının hedefi olduğu, bunun da basın çalışanlarının sistematik biçimde hedef haline getirildiğini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının "gerçeğin sahada görünmesini engelleme" amacı taşıdığı ifade edilerek İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 240'ı aştığına işaret edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine de yer verilen açıklamada, toplam can kaybının 63 bin 800'e ulaştığı, bu sayının yıl sonuna kadar 90 bini geçmesinin öngörüldüğü, ölen sivillerin yüzde 31'inin çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Uluslararası toplumun basın çalışanlarına hem hukuki hem de fiziki güvence sağlaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Yunanistan'ın 2015'te aldığı Filistin'i tanıma kararının uygulanması ve İsrail ile askeri ve ekonomik işbirliğinin askıya alınması talep edildi.

Açıklamada, "Gerçeği kayda alanların ve aktaranların hedef alınması sansürün en çıplak biçimidir. Susmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ni hedef almıştı

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.

Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.