Donanma Komutanı Oramiral Yıldız, Yunanistan Donanma Komutanı Koramiral Christos Sasiakos ile görüştü

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Yunanistan Donanma Komutanı Koramiral Christos Sasiakos ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Yunanistan Donanma Komutanı Koramiral Christos Sasiakos ve beraberindeki heyet, Güven Arttırıcı Önlemler kapsamında, 31 Mart-1 Nisan 2026 tarihleri arasında Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın davetlisi olarak Donanma Komutanlığını ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

