Yunanistan'da yanlış otobüse binen 4 kaçak göçmen, Edirne'de yakalandı

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde, Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ancak yanlışlıkla Türkiye'ye gelen 4 kaçak göçmen yakalandı.

YUNANİSTAN'dan yasa dışı yollarla diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, ancak yanlışlıkla Türkiye'ye gelen otobüse binen 4 kaçak göçmen, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü ve arama yaptı. Kontrollerde, yolcular arasına gizlenen 4 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla diğer Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları ancak yanlışlıkla Türkiye'ye gelen yolcu otobüsüne bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
