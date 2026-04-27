Yunanistan'dan "Libya ile eski anlaşmaları yeniden değerlendirecek komisyon kuracakları" iddiası

Güncelleme:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya'da bugün gerçekleştirdiği temaslar için "Güncel konuları ele alacak, imzalanmış anlaşmaları yeniden değerlendirecek ve yeni anlaşmalar önerecek bir Ortak Komisyon kurulmasına karar verdik." dedi.

Yerapetritis, bugün Libya'ya yaptığı ziyaretin ardından temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'nın Trablus kentini ziyaret eden Yerapetritis, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile görüştüğünü aktardı.

Yerapetritis, temaslarında ikili ticaret, göç, uluslararası örgütlerde işbirliği gibi konuların ele alındığını belirterek, "Güncel konuları ele alacak, imzalanmış anlaşmaları yeniden değerlendirecek ve yeni anlaşmalar önerecek bir Ortak Komisyon kurulmasına karar verdik." dedi.

Yunan Bakan, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesine ilişkin teknik heyet müzakerelerine devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
