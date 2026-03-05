Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zohiou: "Ege Adalarının Silahsızlandırılması Yönünde Tek Taraflı Olarak Dile Getirilen İddialar Temelsizdir"

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiou, "Ege adalarının silahsızlandırılması yönünde tek taraflı olarak dile getirilen iddialar temelsizdir ve defalarca bütünüyle reddedilmiştir" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiou, bir gazetecinin Ege adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin sorusu üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Zohiou, şunları kaydetti:

"Ege adalarının silahsızlandırılması yönünde tek taraflı olarak dile getirilen iddialar temelsizdir ve defalarca bütünüyle reddedilmiştir. Ege'nin doğusundaki Yunan adalarının statüsü; 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması, 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması tarafından düzenlenmektedir. Nitekim Türkiye, son antlaşmanın tarafı dahi değildir. Bu antlaşmalar, adaların statüsü konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır."

Yunanistan'ın savunma konusundaki tutumu tartışmaya açık değildir. Geniş bölgemizdeki savaş durumu, ülkenin gerekli savunma hazırlıklarını yapmasını zorunlu kılmaktadır. Mevcut belirsizlik ve savaşın daha fazla tırmanma riski, yetersiz açıklamalar yerine sağduyu ve soğukkanlılık gerektirmektedir."

Kaynak: ANKA