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Şifnoz Adası'nda helikopter düştü

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Yunanistan'ın Şifnoz Adası'nda özel bir helikopter Tholos bölgesinde pist yakınında düştü ve alev aldı. İtfaiye yangını söndürmek için müdahale ederken, mürettebat ve yolcuların durumu henüz açıklanmadı.

Yunanistan'daki Şifnoz Adası'nda bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel bir helikopter Şifnoz Adası'nın Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düştü.

Helikopter, düşüşün ardından alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.

Mürettebat ve yolcuların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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