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Yunanistan'daki orman yangınlarında ölen itfaiyeci sayısı 3'e çıktı

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Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı 3'e çıktı.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı 3'e çıktı.

BBC'nin haberine göre, Yunanistan'ın farklı bölgelerinde süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Girit'te 2 itfaiyecinin yaşamını yitirmesinin ardından, Mora Yarımadası'nda devam eden orman yangınında da 1 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Söz konusu itfaiyecinin, görev yaptığı yerin yakınında bilinci kapalı halde bulunduğu ve ardından yaşamını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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