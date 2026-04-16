Yunanistan'da muhalefet, yolsuzluk ve dinleme skandalları nedeniyle hükümeti eleştirdi

Yunanistan'da muhalefet partileri, hükümete yolsuzluk iddiaları ve dinleme skandalı konularında sert eleştiriler yöneltiyor. Başbakan Miçotakis, medyaya sızdırılan bilgilerin adalet sistemine müdahale olduğunu dile getirirken, muhalefet partileri erken seçim çağrısında bulunuyor.

Yunanistan'da muhalefet partileri, gündemdeki yolsuzluk iddiaları ve dinleme skandalı nedeniyle parlamentoda düzenlenen "hukuk devleti" oturumunda hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Yunanistan Parlamentosunda düzenlenen "hukuk devleti" konulu oturumda, tarım fonlarına yönelik yolsuzluk şüpheleri ile dinleme skandalı ele alındı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, hükümeti savundu.

Miçotakis, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin saygın bir kurum olduğunu ve görevini yerine getirdiğini belirterek, "Fakat medyaya seçici bilgi sızdırılması, kişileri lekeleyen ve partiler arası rekabette tartışma konusu olan yüzeysel saptamalar haklı gösterilemez." dedi.

Muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) lideri Sokratis Famelos, hükümet kanadından savcılığa yöneltilen eleştirileri "yargıya müdahale" olarak değerlendirdi.

Diğer partili milletvekilleri de benzer eleştiriler yönelterek, savcılığın kurumsal yapısına saygı gösterilmesini istedi.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Andrulakis, dinleme skandalı kapsamında askerlerin, siyasilerin ve iş insanlarının dinlendiğini belirterek, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile casus dinleme programı Predator'un "el ele gittiğini" savundu.

Andrulakis, bir an evvel erken seçime gidilmesini istedi.

AB kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi

Savcılık, "Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, iki hafta önce soruşturma kapsamında 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.

Dinleme skandalı

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

İçlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve dönemin Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Dinleme skandalı kapsamında aralarında eski İsrail ordusu mensubu bir kişinin de bulunduğu 4 kişi hakkında, şubat ayında hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
