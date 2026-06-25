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Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü

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Yunanistan'ın Grebene bölgesinde çıkan yangını söndürmek için havalanan helikopter, Aou Baraj Gölü'ne düştü. Pilot ve bir görevli yüzerek kurtulurken, hafif yaralı iki personel hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'da yangın söndürme helikopterinin düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Grebene'de çıkan yangını söndürmek üzere Yanya'dan havalanan helikopter, Aou Baraj Gölü'ne düştü.

İlk bilgilere göre su alımı esnasında denge kaybı oldu, pilotun dengeyi yeniden sağlamak amacıyla suyu boşaltmasına rağmen helikopter düştü.

Düşen helikopterden zamanında çıkmayı başaran pilot ile görevli, yüzerek kurtuldu.

Hafif yaralanan iki personel, tedbir amacıyla Yanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suya gömülen helikopteri gölden çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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