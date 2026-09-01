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Yunan İstihbarat Görevlisinden Predator Skandalında Casusluk Suçlaması

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Yunanistan'da üst düzey bir istihbarat yetkilisi, telefonunun Predator casus yazılımıyla hedef alınmasını ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirip, olayla bağlantılı dört kişi hakkında ülkeye karşı casusluk iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatında (EYP) görev yapan üst düzey bir yetkilinin, Predator casus yazılımı üzerinden ülkeye karşı casusluk yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, EYP'de görev yapan Yannis Papadopoulos, avukatı ile Atina Savcılığına başvurarak Tal Jonathan Dilian, Felix Bitzios, Yannis Lavranos ve Sara Hamou hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, söz konusu kişiler hakkında haberleşmenin gizliliğinin ihlali ve suç örgütü kurma gibi suçlamaların yanı sıra, ülkeye karşı casusluk suçunun işlenip işlenmediğinin de araştırılması talep edildi.

Papadopoulos, kendi durumunun Predator mağduru diğer kişilerden farklı olduğunu savunarak, görevi nedeniyle son derece hassas, gizli ve sınıflandırılmış bilgilere erişimi bulunduğunu belirtti.

Başvuruda, telefonunun Predator yazılımıyla hedef alınması sonucu söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin, özellikle de özel kişilerin eline geçme ihtimalinin ulusal güvenliği tehdit ettiği ve casusluk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Papadopoulos'un ayrıca, yargı makamlarının soruşturmayı genişleterek casusluk faaliyetlerine karıştığı iddia edilen tüm kişi ve bağlantıları ortaya çıkarmasını, olası azmettirici, ortak fail ve yardım edenlerin tespit edilmesini istediği belirtildi.

Dilian, Hamou, Bitzios ve Lavranos'a şubatta hapis cezası verilmişti

Daha önce de, İsrail ordusunun eski mensuplarından ve söz konusu casus programı temin eden "Intellexa" firmasının kurucusu Tal Jonathan Dilian, iş ortağı Sara Hamou, Felix Bitzios ve Yannis Lavranos, Predator isimli casus yazılım programı ile Yunanistan'da çok sayıda kişinin cep telefonlarının takip altına alınmasını konu alan davada yargılanmıştı. Bu kişiler hakkında şubatta hapis cezası verilmişti.

Mahkeme kararında casusluk suçunun da ayrıca araştırılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.

Yunanistan'da Predator casus yazılımı skandalı, siyasetçiler, gazeteciler ve kamu görevlilerinin telefonlarının hedef alındığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yargı süreçlerinde, Predator yazılımının kullanımı ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) arasındaki olası bağlantılar da araştırılmış, bazı kişiler hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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