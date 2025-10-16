Haberler

Yunanistan'da Üniversiteli Öğrenciler Yasağı Protesto Etti

Atina'da üniversite öğrencileri, azami öğrencilik sürelerinin dolması nedeniyle kayıtlarının silinmesini öngören yasaya karşı eylem düzenledi. Öğrenciler, yeni disiplin yasalarına ve özel üniversitelerin açılmasını sağlayan yasalara da tepki gösterdi.

Atina kent merkezinde buluşan üniversite öğrencileri, Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüdü.

Öğrenciler, azami öğrencilik sürelerinin dolması nedeniyle okuldan atılmalarına olanak sağlayan yasanın iptal edilmesini talep etti.

Üniversitelerdeki yeni disiplin yasalarına da karşı çıkan öğrenciler, ülkede kamu üniversiteleri dışında vakıf ve özel üniversiteler açılmasına imkan tanıyan yasayı da protesto etti.

Yaklaşık 290 bin öğrencinin, kasımda üniversiteden atılması bekleniyor.

Ülkede 2022'ye kadar, üniversite öğrencilerinin okulda geçirdiği süreye ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu. 2022'de çıkan yasayla, azami öğrencilik süresinin 4 yıllık okullarda 6 sene, 5 yıllık okullarda 8 sene ve 6 yıllık okullarda 9 sene olmasına, bu süreleri aşan öğrencilerin okul kayıtlarının silinmesine karar verilmişti.

Daha önce özel üniversitelerin diplomalarının tanınmadığı Yunanistan'da, bu diplomaların tanınmasına ve özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa, 2024'te Yunanistan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
