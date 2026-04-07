Yunanistan'da yolsuzluk şüphesiyle 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Yunanistan Meclis Disiplin Kurulu, AB kaynaklı tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi nedeniyle 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Soruşturma, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından yürütülüyor ve Meclis Genel Kurulunun onayı bekleniyor.

Yunanistan Meclis Disiplin Kurulu, "Avrupa Birliği (AB) kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk" şüphesiyle açılan soruşturmalara ilişkin dosyada adı geçen 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturmada adı geçen 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Disiplin Kurulu toplandı.

Toplantıda disiplin kurulu üyeleri, soruşturmayı yürüten Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin, 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebini değerlendirdi.

Kurul üyeleri, oybirliğiyle söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana oy kullandı ancak kararın uygulanması için Meclis Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

Bu çerçevede Meclis Genel Kurulunun gelecek hafta toplanması öngörülüyor.

AB kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi

Savcılık, " Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, geçen hafta soruşturma kapsamında Yunanistan Parlamentosunda 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede cuma günü kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
