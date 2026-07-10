Haberler

Yunanistan'da siyasetçi Nestora'nın evine düzenlenen saldırı nedeniyle 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Selanik kentinde 1 Temmuz'da bir siyasetçinin evine düzenlenen ve bir kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon Selanik ve Girit'te devam ediyor.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 1 Temmuz'da bir siyasetçinin evine düzenlenen ve bir kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, iktidardaki Yeni Demokrasi partisinden siyasetçi Afroditi Nestora'nın evine düzenlenen saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonun Selanik ve Girit Adası'nda farklı evlerde aramalarla devam ettiği belirtildi.

Olay

İktidardaki Yeni Demokrasi partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana bırakılan, kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek 1 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde infilak etmişti.

Olayda Nestora ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Nestora'nın annesi Vaya Nestora (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlama nedeniyle açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelmiş, çıkan yangın binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.

Aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi partisinden 2 siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, olaylarda yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
LGS sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü

Bulun bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu

Tarihi zirve sırasında tatile gitti, açıklaması tatmin etmedi
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu