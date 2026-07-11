Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin evine düzenlenen saldırıyla ilgili 3 zanlı savcılığa sevk edildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın evine düzenlenen ve annesi Vagia Nestora'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, savcılığa sevk edilen gözaltındaki 29 ve 24 yaşındaki iki erkek ile 26 yaşındaki bir kadının, Selanik Adliye Sarayı'na yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği aktarıldı.

Haberlerde, adliye önünde aşırı sol ve kendilerini "anarşist" olarak nitelendiren gruplardan bazı kişilerin, gözaltındaki şüphelilere destek amacıyla gösteri düzenlediği, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Terörle Mücadele Birimi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, şüphelilerin "kasten öldürme" ve "terör eylemi kapsamında işlenen diğer suçlardan" yargılanmalarının talep edildiği kaydedildi.

Birimin, 1 Temmuz'da Selanik'te yaklaşık 20 dakika içinde gerçekleştirilen üç ayrı saldırının iki farklı grup tarafından düzenlendiğini değerlendirdiği, diğer iki saldırıyla bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın ise sürdüğü ifade edildi.

Olay

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana bırakılan, kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek 1 Temmuz sabahı erken saatlerde infilak etmişti.

Olayda Nestora ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Nestora'nın annesi Vaya Nestora (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlama nedeniyle açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelmiş, çıkan yangın binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.

Aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi Partisinden 2 siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, olaylarda yaralanan olmamıştı.

Yunan terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinden siyasetçi Nestora'nın evine düzenlenen saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alınmıştı.