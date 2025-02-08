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Yunanistan'da sismik hareketler nedeniyle eğitime 1 hafta daha ara

Yunanistan'da sismik hareketler nedeniyle eğitime 1 hafta daha ara
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Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketler nedeniyle Yunanistan'daki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı. 3 Şubat'tan bu yana tatil edilen okullar, olası büyük bir depreme karşı tedbiren kapalı kalacak.

Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı.

BİR HAFTA DAHA UZATILDI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yetkililer ve uzmanlardan oluşan heyetin yaptığı toplantıda, Ege'deki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması yönünde karar alındı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu adalarda, sismik hareketlilik nedeniyle 3 Şubat'tan itibaren okullar tatil edilmişti. Olası büyük bir depreme karşı tedbiren bu adalardaki tüm etkinlikler iptal edilmiş, halkın toplu halde kapalı alanlarda bulunmaması istenmişti.Ayrıca, bölgeye arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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