Yunanistan'ın Nigrita kentinde etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına yol açtı

Yunanistan'ın kuzeyindeki Nigrita kentinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Visaltia Belediyesi sınırları içindeki kentte etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı.

Bazı araçların sel sularına kapıldığı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandığı ve tarım arazilerinin büyük ölçüde su altında kaldığı belirtildi.

Yerel yetkililerin bölgede incelemelerde bulunduğu, tarım alanlarında meydana gelen zararın boyutunun belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Yunanistan'da son yıllarda iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşanıyor.

Ülke, yaz aylarında büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken, ilkbahar ve sonbaharda ani ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerle karşı karşıya kalıyor.