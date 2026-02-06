Haberler

Yunanistan'da sel sularına kapılan sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Yunanistan genelinde etkili olan kötü hava koşulları, Batı Trakya'da bir sürücünün sel sularına kapılarak hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, alçak su geçitlerinden geçilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yunanistan genelinde etkili olan kötü hava koşulları birçok bölgede yaşamı olumsuz etkilerken, sel sularına kapılan bir sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Batı Trakya'da Gümülcine kenti yakınlarındaki Kalkanca bölgesinde, Poşpoş Çayı üzerindeki alçak su geçidinde sel sularına kapılan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Haberlerde, aracın şiddetli akıntı nedeniyle tamamen su altında kaldığı ve mevcut koşullarda bulunduğu yerden çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Yetkililerin, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle alçak su geçitlerinden geçilmemesi yönünde uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarından itibaren kademeli olarak etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
