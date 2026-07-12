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Yunanistan'da sanayi bölgesinde çıkan yangında yaralanan bir kişi öldü

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Atina yakınlarındaki Aspropirgos'ta 9 Temmuz'da sanayi bölgesinde çıkan yangında yaralanan 11 kişiden biri hayatını kaybetti. Yangının, oto tamir atölyesinde sigara kıvılcımının propan tankerine sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Yunanistan'da sanayi bölgesinde 9 Temmuz'da çıkan yangında yaralanan 11 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 9 Temmuz'da başkent Atina'nın yaklaşık 50 km kuzeybatısındaki Aspropirgos'taki sanayi bölgesinde çıkan yangında yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Söz konusu yangında 3'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralılar entübe edilmişti.

Yapılan ön inceleme sonucu, yangının olay yerindeki oto tamir atölyesinde oksijen tüpleri kullanılarak yürütülen bir kaynak çalışması sırasında yakılan sigaradan çıkan kıvılcımın propan yüklü bir tankere sıçraması sonucu çıktığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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