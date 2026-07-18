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Yunanistan'da Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bir köy tahliye edildi

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Episkopi köyünde çıkan orman yangını nedeniyle köy tahliye edildi. Ayrıca Girit ve Gümülcine'de de yangınlar başladı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle bir köyün tahliye edildiği belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'nın Episkopi köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına acil koduyla gönderdiği mesajda Episkopi'nin tahliye edilmesini, buradakilerin Vrisis köyüne gitmelerini istedi.

Talimat gereği bölgedekiler tahliye edildi, yangına karadan müdahale başlatıldı. Havadan 6 yangın söndürme helikopteri de müdahaleye dahil edildi.

Öte yandan, Girit Adası Hanya ili Aerinos bölgesi ile Gümülcine'nin Şapçı bölgesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bu yangınlara da havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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