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Yunanistan'ın Biotia ilinde orman yangını nedeniyle ulusal karayolu trafiğe kapatıldı

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Yunanistan'ın Biotia ilindeki orman yangını nedeniyle Atina-Lamia ulusal karayolu trafiğe kapatıldı, bölge sakinlerine 112 acil koduyla uyarı mesajı gönderildi.

Yunanistan'ın Biotia ilinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki ulusal kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Biotia ilinin Akrefnio bölgesinde orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle Yunanistan Sivil Koruma Merkezinden bölgedekilerin telefonlarına gönderilen 112 acil kodlu mesajla, vatandaşların her tür ihtimale karşı dikkatli olması istendi.

Yangın nedeniyle Atina-Lamia hattı üzerindeki ulusal karayolu da Akrefnio civarında trafiğe kapatıldı.

Yangınla hem karadan hem de havadan mücadele başlatıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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