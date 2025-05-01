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Yunanistan'da NATO'nun Askeri Faaliyetlerini Gizlice Çeken Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'da NATO'nun Askeri Faaliyetlerini Gizlice Çeken Kişi Gözaltına Alındı
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Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir kişi, NATO'ya ait askeri tesisleri gizlice görüntülediği ve bu görüntüleri başka birine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli Gürcü kökenli ve Rus askeri istihbaratı GRU ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir kişinin, NATO'ya ait askeri faaliyetleri ve askeri tesisleri gizlice görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan polisinden (ELAS) yapılan açıklamada, Dedeağaç'ta 59 yaşındaki bir kişinin, 29 Nisan'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin, NATO'ya ait askeri tesisleri ve sevkiyatları fotoğrafladığını ve bu görüntüleri başka bir kişiye şifreli bir uygulama üzerinden gönderdiğini kabul ettiği kaydedildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, şüphelinin Gürcü kökenli olduğu ve Rus askeri istihbarat servisi GRU ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir başka kişinin de Litvanya'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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