Yunanistan'da Muhalefet Partilerinden İsrail'e Sert Tepki

Yunanistan'da Muhalefet Partilerinden İsrail'e Sert Tepki
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Yunanistan'daki muhalefet partileri, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisine saldırısını kınadı. Partiler, Yunan hükümetini de eleştirerek, geminin serbestçe Gazze'ye ulaşması için mücadele edeceklerini ifade ettiler.

Yunanistan'da muhalefet partileri, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına sert tepki gösterdi.

SYRIZA, Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yeni Sol ve Demokrasi Hareketi, gemide bulunan aktivistlere destek verirken, İsrail'in tutumunu kınamayan Yunan hükümetini de eleştirdi.

SYRIZA lideri Sokratis Famellos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Madleen bir tehdit değil, gerekli bir dayanışma eylemiydi ancak silahlarla karşılandı." ifadesini kullandı.

Famellos, partisinin ve kendisinin geminin Gazze'ye serbestçe ulaşması için mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

KKE tarafından yayımlanan açıklamada da İsrail'in Madleen gemisini ele geçirmesi ve yolcularının gözaltına alınıp sınır dışı edilmesi "kabul edilemez ve kınanması gereken bir eylem" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "ABD, NATO ve AB'nin desteğini arkasına alan katil İsrail devleti, Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürmekte, insani yardıma erişimi dahi engellemektedir." vurgusu yapıldı. Parti ayrıca, İsrail'le askeri işbirliğini sürdüren ve bu müdahaleyi kınamayan Yunan hükümetinin büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

Yeni Sol lideri Aleksis Haritsis de açıklamasında, "(Binyamin) Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümeti uluslararası hukuku ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi Hareketi lideri Stefanos Kasselakis ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuka göre bir gemiye el konulmasının yalnızca terör, uyuşturucu veya silah taşıdığına dair kanıt bulunması durumunda mümkün olduğunu hatırlatarak, "Netanyahu için insani yardım da silah sayılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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