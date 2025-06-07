Yunanistan'da Kundakçı Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın Boiotia bölgesinde, iki farklı noktada kasıtlı olarak yangın çıkardığı tespit edilen 73 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, söz konusu kişi biri tarım arazisinde, diğeri ise ormanlık alanda olmak üzere iki ayrı noktada yangın başlattı.

Kundakçının, Yangın Suçlarıyla Mücadele Dairesi (D???) tarafından 10 Haziran Salı günü yetkili hakim önüne çıkarılması bekleniyor.

Yunan yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kundaklama olaylarına karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurgulayarak, vatandaşları da olası şüpheli faaliyetler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.