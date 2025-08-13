Yunanistan'da İsrailli Yolcu Gemisi Protesto Edildi

Yunanistan'da İsrailli Yolcu Gemisi Protesto Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e ait 'CROWN IRIS' yolcu gemisi, Yunanistan'ın Volos Limanı'nda yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaştı. Protestocular, geminin yolcusunu engellemeye çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail'e ait "CROWN IRIS" yolcu gemisi, Yunanistan'ın Volos Limanı'nda yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaşırken, polis gemiye yaklaşmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) üye ve üst düzey yöneticileri, çeşitli sol gruplar, sendikalar ile Filistin yanlısı aktivistlerden oluşan kalabalık, İsrailli gemi yolcularının karaya çıkmasını engellemek amacıyla limanda toplandı.

Yaklaşık 500 kişilik grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Polis, gemiye yaklaşmak isteyen göstericilere gaz ve ses bombasıyla müdahalede bulundu.

902.gr haber sitesine göre, yolcular arasında İsrail askerleri de bulunuyordu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.