Yunanistan'da İsrailli Turistleri Taşıyan Gemi Protesto Edildi

Güncelleme:
Yunanistan'ın Kalamata Limanı'nda, İsrailli turistleri taşıyan 'Crown Iris' kruvaziyeri, Filistin yanlısı eylemciler tarafından yoğun protestolara maruz kaldı. Eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve turistik ziyaretin arka planındaki politikaları eleştirdi.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Kalamata Limanı'nda, Filistin yanlısı eylemcilerce protesto edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyer, Mora Yarımadası'ndaki Kalamata şehrinin limanına yoğun güvenlik önlemleri altında geldi.

Kalamata Antifaşist Hareketi ve Mesinya Öğretmenler Birliğinin çağrısıyla limanda toplanan eylemciler, ellerindeki Filistin yanlısı pankartlarla İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.

Kalamata Antifaşist Hareket, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamayı, sivilleri öldürmeyi durdurmadı. Terör devletinin soykırım politikası devam ediyor ve işgal sürdükçe devam edecektir. Barış olmadan adalet olamaz." ifadelerine yer verdi.

"Crown Iris" yolcularının sadece turist olarak görülmemesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "(Gemi) Gazze'deki soykırımın ve Batı Şeria'daki etnik arındırmanın turizm aracılığıyla temize çıkarılmasına yönelik çabaların bir parçasıdır. Cinayetlerine ara veren askerleri taşıyor ve Yunanistan'da 'Araplara ölüm', 'Gazze bir mezarlık' diye bağırarak turist gibi geziyorlar." denildi.

Yarın Patra'ya gitmesi planlanan "Crown Iris" isimli geminin, benzer bir eylemle burada da karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
